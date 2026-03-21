Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рано или поздно будет вынуждена покинуть свой пост, заявил в беседе с журналистами News.ru сенатор Владимир Джабаров.

Журналисты заметили, что в последние годы фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас постоянно подвергаются критике со стороны европейских, американских, российских политиков, общественных деятелей.

В частности, негодование высокопоставленных лиц вызывают провалы чиновниц в сферах энергетики, здравоохранения, миграции, дипломатии, создания европейской армии.

По данным Джабарова, чиновница случайно попала «по квоте какой-то» в Еврокомиссию, потом стала председателем организации.

Сенатор заметил, что фон дер Ляйен «совершенно нулевой политик», она не пользуется уважением ни в ФРГ, ни в ЕС в целом.

«Я думаю, что рано или поздно, чем раньше, тем лучше она покинет свой пост с позором», — отметил Джабаров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил фон дер Ляйен и Каллас внимательно изучить видеоматериалы, опубликованные известным экономистом Джеффри Саксом.

Медведев предрек Урсуле фон дер Ляйен "спидошлиц и краснофай"

По его мнению, ролик поможет чиновницам осознать, какие ошибки Брюссель допустил в сфере энергетики. Он добавил, что видео не столь интересно, как комиксы, но представляет собой «великолепный образовательный материал».