Евросоюз (ЕС) не желает вести диалог с Россией и хочет продолжать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом в Кремле отметили, что основной проблемой в Евросоюзе сейчас является не Украина, а оплата счетов за газ, бензин и свет. Также Песков подчеркнул нежелание Брюсселя вести диалог с Москвой.

«Европа в сложном положении и по-прежнему не хочет с нами разговаривать. Она по-прежнему хочет продолжения <конфликта> на Украине и не знает, как это оплачивать», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков указал на ошибку Европы. По его словам, ЕС совершает ошибку, убеждая Украину продолжать конфликт.