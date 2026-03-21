Путин заявил о поддержке Россией Ирана на фоне войны

Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в своем поздравлении иранским лидерам по случаю мусульманского праздника Навруз, передает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана», — говорится в сообщении.

До этого министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление в связи с развитием событий на Ближнем Востоке. В нем говорилось о том, что Россия призывает США и Израиль немедленно прекратить «военную авантюру» в отношении Ирана.

В ведомстве отметили, что Москва продолжает выступать за необходимость создания условий для сосуществования в мире и «атмосферы добрососедства» арабских стран и Ирана. Кроме того, МИД России выразил беспокойство в связи с масштабом ущерба, причиняемого важной инфраструктуре стран Ближнего Востока.