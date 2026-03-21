Берлин, несмотря на значительное ухудшение ситуации в немецкой экономике в целом, продолжает политику отказа от дешевых российских энергоносителей, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что на протяжении многих лет Германия была крупнейшим импортером нефти и газа, что давало мощный импульс развитию промышленных площадок страны, делало немецкие товары конкурентоспособными.

По ее данным, отказ от поставок из РФ, обусловленный геополитикой и идеологией, привел к удорожанию работы фабрик и заводов, предопределил волну банкротств физических и юридических лиц.

«Критическое падение показателей затронуло и локомотив промышленности — немецкий автопром», — отметила Захарова.

Так, уточнила представитель МИД, «Фольксваген» объявил о сокращении в 2025 году чистой прибыли на 44%, «Мерседес» недополучил почти половину (49%) от своего заработка за прошлый год, операционная прибыль «Порше» рухнула почти на 99%, у «БМВ» показатели упали на 11,5%, до значений времен коронавируса.

«Германию и её народ буквально подводят к краю пропасти», — резюмировала дипломат.

Ранее доктор экономических наук Игбал Гулиев предположил, что европейские государства не смогут отказаться от российских нефти и газа до 2030 года.

По его мнению, переход Европы на американские ресурсы окажет негативное влияние на промышленность.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, в свою очередь, что граждане республики платят за коммунальные услуги в пять раз меньше, чем жители остальных стран Евросоюза.

Глава кабмина уточнил, что их правительства в угоду политике отказались от энергетического сотрудничества с российской стороной.