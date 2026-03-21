Атака ВС США и Израиля на крупный объект по обогащению урана в Иране является бесцеремонным нарушением международного права, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

В субботу, 21 марта, иранская ОАЭИ рассказала, что ВС США и ЦАХАЛ ударили по комплексу по обогащению урана в Натанзе. В организации уточнили, что утечки не были зафиксированы после атаки.

Захарова отметила, что США и Израиль продолжают атаковать гражданские, ядерные, военные объекты на территории Исламской Республики.

Дипломат подчеркнула, что при нанесении ударов «американо-израильский тандем» не считается с жертвами среди мирных граждан, игнорирует риски возможной катастрофы.

Американская сторона утверждала летом прошлого года, что полностью уничтожила иранскую ядерную программу, напомнила представитель МИД. Вместе с тем, ВС США 21 марта текущего года снова атаковали предприятие по обогащению урана в иранском Натанзе.

«Это бесцеремонное нарушение международного права, Уставов ООН и МАГАТЭ, профильных резолюций СБ ООН и Генконференции Агентства», — констатировала Захарова.

Москва настаивает на том, уточнила дипломат, чтобы международное сообщество дало объективную оценку действиям США и Израиля.