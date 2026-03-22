Первое заседание нового состава ЦИК пройдет 30 марта

В пятницу президент Владимир Путин своим указом назначил пятерых членов нового, девятого по счету состава ЦИК России, завершив тем самым процесс формирования комиссии, которая будет работать следующие пять лет. Большинство ее членов - двенадцать из пятнадцати - сохранили свои позиции. Первое заседание нового состава пройдет 30 марта.

Напомним порядок назначения членов комиссии. Согласно закону об основных гарантиях избирательных прав, по пять человек делегируют в ЦИК обе палаты парламента и президент. Первым высказался Совет Федерации. Среди его назначенцев новых лиц нет, все уже имеют опыт работы в ЦИК. Это действующий зампред Николай Булаев, а также Павел Андреев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко.

Затем своих представителей назначила Госдума. В ее пятерке - двое новичков: член Общественной палаты РФ, глава движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова от фракции "Новые люди" и депутат ГД от ЛДПР Василина Кулиева. Еще трое были переназначены, в том числе ветеран ЦИК Евгений Колюшин от КПРФ, он работает в комиссии с 1994 года. Подтвердили свои полномочия Николай Левичев ("Справедливая Россия") и Константин Мазуревский ("Единая Россия").

По президентской квоте назначены действующий председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь комиссии Наталья Бударина. Продолжат работу в избирательной системе также Антон Лопатин и Игорь Борисов.

Новым лицом в комиссии стал ветеран СВО, Герой России, выпускник программы "Время героев", военный инженер Анатолий Сысоев. Высшей госнаграды он был удостоен в 2024 году за организацию эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. До назначения в ЦИК работал помощником губернатора своей родной Тверской области.

В следующий состав ЦИК не вошли Борис Эбзеев (в комиссии работает с 2011 года), Александр Курдюмов и Андрей Шутов (оба были членами Центризбиркома один срок, с 2021 года).

Как уже заявила Элла Памфилова, последнее заседание нынешнего состава комиссии пройдет 25 марта. На нем будет представлен отчет о работе за весь период полномочий, который истекает 29 марта.

А уже 30 марта новый состав ЦИК России соберется на первое организационное заседание. "На нем будут избраны председатель, заместитель председателя и секретарь ЦИК России", - сообщили в комиссии. Согласно регламенту Центризбиркома, процедура избрания председателя выглядит следующим образом: кандидатов выдвигают члены комиссии с правом решающего голоса (то есть все 15), при этом каждый может выдвинуть себя. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества всех выдвинутых кандидатов, кроме тех, кто взял самоотвод. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов от установленного числа членов комиссии. В случае необходимости проводится второй тур. Таким же образом члены ЦИК выбирают заместителя председателя и секретаря.

Отметим, что в случае выдвижения и избрания Элла Памфилова (в комиссии с 2016 года) впервые в истории займет пост председателя ЦИК третий раз подряд. Ее предшественники Владимир Чуров и Александр Вешняков руководили Центризбиркомом по два срока. А первый председатель ЦИК Николай Рябов и сменивший его в 1996 году Александр Иванченко - по одному сроку.

Вновь сформированный состав ЦИК будет работать до конца марта 2031 года. Ему предстоит в этом году провести выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а в 2030 году - выборы президента.