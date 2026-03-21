Путин сделал заявление об отношениях России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с наступлением Навруза. Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства.

В послании выражается уверенность в том, что российско-таджикистанские отношения будут и впредь успешно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества. Отмечается, что это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов обеих стран и является важным фактором укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Путин также пожелал Рахмону крепкого здоровья и успехов, а гражданам Таджикистана — благополучия и процветания.

Ранее президент России в ходе переговоров с главой Таджикистана заявил о последовательной реализации всех целей, закрепленных в основополагающем двустороннем документе.