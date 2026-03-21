$8497.29

Путин направил поздравления лидерам ряда стран по случаю Навруза

RT на русскомиещё 5

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам ряда стран по случаю Навруза.

© Global Look Press

Об этом говорится на сайте Кремля.

Поздравления были направлены главам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«В поздравлениях отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что отдельно по случаю Навруза поздравления были направлены лидерам Ирана. В телеграмме Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.