Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам ряда стран по случаю Навруза.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Поздравления были направлены главам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«В поздравлениях отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что отдельно по случаю Навруза поздравления были направлены лидерам Ирана. В телеграмме Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.