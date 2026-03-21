Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предрёк рядовым жителям Европы тяжёлые времена. По его мнению, это связано с тем, что европейские и британские бюрократы, настроенные русофобски, отказываются от поставок надёжной и доступной по цене российской нефти.

В своём сообщении в социальной сети X Дмитриев указал, что если европейцы сталкиваются с невозможностью использовать вентилятор, расплачиваться кредитной картой, испытывают проблемы с трудоустройством и не могут оплачивать счета, то причиной этого они обязаны считать Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас и других русофобски настроенных чиновников из Европы и Великобритании. По словам Дмитриева, это является следствием их отказа от надёжных и недорогих российских энергоносителей.

Таким образом он отреагировал на публикацию американского издания The Wall Street Journal, в котором говорилось, что правительства различных стран призывают своих граждан менять привычное поведение, чтобы избежать наиболее острой ситуации в энергетической сфере со времён кризиса 1973 года.

В России неоднократно подчёркивали, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от приобретения энергоресурсов у РФ. В Москве указывали, что в результате он попадёт в новую, ещё более жёсткую зависимость, связанную с более высокими ценами. Там также отмечали, что те, кто отказался от прямых закупок, всё равно приобретают российские уголь, нефть и газ через посредников, но уже по более высокой стоимости.