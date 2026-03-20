Дмитриев одним словом прокомментировал сообщения о «сделке» России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев категорически отверг публикацию издания Politico о якобы имевшем место предложении Москвы обменять разведданные по Ирану на прекращение помощи Украине. В своем аккаунте в соцсети X он назвал эту информацию фальшивкой.

Дмитриев разместил скриншот статьи, снабдив его коротким комментарием: «Фейк». Тем самым он поставил под сомнение утверждение западного издания о том, что именно он выдвигал подобные инициативы в ходе встреч с представителями администрации Дональда Трампа.

Ранее Politico, ссылаясь на собственные источники, распространило данные, согласно которым Россия якобы предлагала США сделку: прекращение обмена развединформацией с Тегераном в обмен на остановку передачи Вашингтоном данных о российских войсках Украине. При этом в статье говорилось, что США это предложение отвергли.