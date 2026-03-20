Дмитриев одним словом прокомментировал сообщения о «сделке» России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев одним словом отреагировал на новость о том, что Москва предложила Белому дому сделку по разведданным. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Дмитриева, эта информация является фейком. Кроме того, он связал эту публикацию с заявлением члена конгресса от партии Республиканцев Анны Паулины Луны, которая ранее заявила, что она «замечает спланированную медиакампанию по нагнетанию напряженности в отношениях между США и России через подставные источники».

«Спасибо, конгрессмен Луна, за то, что вы заранее предупредили о масштабной кампании по распространению фейковых новостей в СМИ, направленной на подрыв прогресса», — заявил он.

Ранее издание Politico сообщило, что Россия предложила США сделку по помощи Ирану. Согласно информации источника, Москва была готова остановить разведывательную поддержку Ирана, если США прекратят аналогичную помощь Украине.