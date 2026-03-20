Учет поставляемых Украине вооружений "хромает", а "всплыть" они могут где угодно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Неонацистский режим Владимира Зеленского превратился в одного из основных экспортеров нестабильности по всему миру. Россия неоднократно предупреждала о рисках, которые влечет за собой масштабная милитаризация Украины, осуществляемая странами НАТО и ЕС", - отметила дипломат

. По ее словам, в настоящее время Киев серьезным образом подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. Захарова уточнила, что к этому относится снабжение продукцией военного назначения латиноамериканских наркокартелей, обучение террористов в Африке.

"Теперь "щупальца" порожденного Западом украинского "спрута" дотягиваются до региональных конфликтов на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии", - подчеркнула представитель МИД.

Она также напомнила, что Зеленский недавно говорил об отправке сотен военных ВСУ в зону Персидского залива для участия в ближневосточном конфликте. Они направлены в качестве инструкторов и узкопрофильных специалистов в сфере применения БПЛА. При этом ни о каком международном контроле за экспортом военных технологий Киевом говорить не приходится, отметила Захарова.

Дипломат назвала сложившуюся ситуацию результатом "попустительской линии западных спонсоров режима Владимира Зеленского".

Официальный представитель МИД РФ добавила: сегодняшняя Украина играет в международной политике крайне деструктивную роль, превратившись в фактор подрыва региональной и глобальной безопасности и стабильности.