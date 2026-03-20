Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала поэтессу Марину Цветаеву, когда говорила о позиции главы Еврокомиссии по закупкам российского газа. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует продолжить свой курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. Как заявила Захарова, эта позиция напоминает ей слова Цветаевой о том, что «грех не в темноте, а в нежелании света».

«В темноту – во всех смыслах – есовцы (члены-страны Евросоюза — прим. ред.) погружали себя уже не раз. Открытие Готардского туннеля в 2016 году сопровождалось ритуальным сатанистским церемониалом. Олимпийские игры в Париже ознаменовались публичным надругательством над святыми для сотен миллионов людей символами. Абсолютно логичным теперь выглядит погружение ЕС в темноту и в самом прямом смысле этого слова», — заявила Захарова.

Помимо этого она также добавила, что причинами глобального кризиса в Евросоюзе становятся не природные катаклизмы, а решения руководителей альянса.

«Причем речь идет не о личном их выборе, а о том, что они увлекают во тьму целые страны. Как говорится в венгерской пословице: “В темноте все коровы черные”. Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала», — добавила она.

