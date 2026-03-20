Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о коровах в темноте в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о решении прекратить закупать российские энергоресурсы даже в том случае, если в странах блока начнут отключать свет.

Она напомнила, что в темноту ЕС погружал себя уже не единожды, вспоминая открытие Готардского туннеля в 2016 году, которое сопровождалось ритуальным сатанистским церемониалом.

«Абсолютно логичным теперь выглядит погружение ЕС в темноту и в самом прямом смысле этого слова... «В темноте все коровы чёрные»... Урсуле коровы нужны только чёрные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что причинами глобального кризиса в Евросоюзе зачастую являются решения его собственных руководителей, которые просто переключают рубильник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от газа России.