Путин назначил новый состав Центризбиркома

Президент России Владимир Путин назначил в новый состав Центризбиркома (ЦИК) пять членов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сделано это было в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии.

В их число вошли председатель ЦИК Элла Памфилова, члены комиссии Антон Лопатин, Игорь Борисов, секретарь Наталья Бударина, а также Герой России Анатолий Сысоев.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 20 марта.

