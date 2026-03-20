Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в неадекватности и политической ангажированности правовые позиции Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросу самоопределения Крыма, Донбасса и Новороссии.

"Все его суждения по данной теме политически мотивированны, лживы и юридически несостоятельны", - говорится в совместной статье российского политика и главы движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Материал публикуется в мартовском номере журнала "Международная жизнь".

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости принципа самоопределения к ситуации с Крымом и Донбассом. Такие слова, считают авторы материала, были продиктованы трусливым стремлением занять сторону коллективного Запада, и прежде всего стран Европейского союза, в конфликте с Россией.