Сенатор Пушков: рост кибермошенничества в России удалось сдержать в 2025 году

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что властям удалось остановить рост кибермошенничества, который ранее развивался в геометрической прогрессии.

В конце 2025-го динамика стабилизировалась, отметил он, выступая на круглом столе, посвящённом кибермошенничеству, пишет сайт kp.ru.

Сенатор привёл статистику: если в 2019 году потери граждан составляли 2 млрд рублей, то к 2024-му достигли 280—300 млрд. В прошлом году, согласно самым пессимистичным оценкам, ущерб ожидается на том же уровне — около 300 млрд рублей.

Пушков отметил, что этому способствовало принятие пакета законов «Антифрод-1» (от английского anti-fraud — противодействие мошенничеству), и на подходе пакет «Антифрод-2».

Ранее зампред комитета ГД по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что в Госдуме каждый день анализируют ситуацию с кибермошенничеством в стране.