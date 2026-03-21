В Госдуме начали работу над проектом о доступе Минобороны к реестру ЗАГС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект, который предполагает предоставление Минобороны России доступа к данным из единого реестра ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ передан в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и будет рассмотрен в приоритетном порядке. Володин отметил, что законодательное обеспечение специальной военной операции остается одним из ключевых направлений работы депутатов.

По его словам, с 2022 года в этой сфере уже приняли 159 законов, а действующая система продолжает развиваться с учетом потребностей вооруженных сил.

Законопроект предусматривает, что Минобороны сможет в электронном виде получать сведения о военнослужащих, гражданском персонале, уволенных с военной службы, а также о членах их семей.

Как поясняют авторы инициативы, это позволит упростить предоставление социальных гарантий и компенсаций, а также улучшить ведение воинского учета. Володин подчеркнул, что военнослужащие и их семьи должны получать положенные меры поддержки оперативно и без лишних бюрократических процедур, а государство обязано обеспечить им такую помощь.