Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС, а также мирное урегулирование украинского кризиса. Главные заявления официального представителя Кремля в материале «Рамблера».

Отказ ЕС от российских энергоносителей

По словам Пескова, европейские политики продолжают стрелять в ногу своих избирателей, отказываясь от российских энергоресурсов. Его слова приводит РИА Новости.

«Европейцы продолжают стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей», - пояснил он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители, полностью исключила возможность выдачи Брюсселем разрешения на закупку российского газа.

Дмитрий Песков также отметил, что Россия в энергетической сфере будет делать то, что соответствует ее интересам, пишет ТАСС.

«Если будет признано, что альтернативные рынки, новые растущие рынки, которые сейчас очень нуждаются в энергоресурсах и в сжиженном газе, и в нефти, и в нефтепродуктах, если эти рынки будут более привлекательны, то, разумеется, полная ориентация будет на них», - констатировал он.

Напомним, что после атаки США и Израиля и убийства иранского лидера Али Хаменеи Тегеран ответил ударами по израильской территории, американским военным объектам на Ближнем Востоке и нефтяной и газовой инфраструктуре союзников США. Конфликт привел и к фактической блокаде Ормузского пролива, через который идут на мировые рынки танкеры с нефтью и СПГ, и резкому росту цен на энергоносители.

Переговоры по Украине

В ходе брифинга официальный представитель Кремля затронул и вопрос урегулирования ситуации на Украине, отметив, что Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта, вместо поиска мирных решений.

«Нет ответа и на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта, и почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы способствовать поискам мирного урегулирования», - заявил Песков.

Он также выразил надежду, что в скором времени будут возобновлены трехсторонние переговоры по Украине с участием США.

«Мы надеемся на то, что уже в ближайшей перспективе мы сможем продолжить эти переговоры», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В этом году делегации России и Украины при участии США уже провели три раунда мирных переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации и помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал обсуждение в Женеве «тяжелым, но деловым». А представители украинской стороны подчеркнули, что был достигнут определенный прогресс.

Удобрения

Комментируя поставки российских удобрений, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что спрос на них растет.

«Россия - одна из немногих стран, которая способна обеспечить растущее предложение на рынке», - заверил Песков.

Ранее из-за кризиса на Ближнем Востоке Бангладеш закрыл четыре из пяти заводов удобрений. С начала войны США, Израиля и Ирана удобрения подорожали на 25%.