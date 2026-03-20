Россия полностью переориентируется на новые рынки для поставок своих энергоносителей взамен европейского рынка, если эти альтернативные рынки будут признаны более привлекательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, главным проигравшим от политики Европы остаются страны ЕС.

«Европейцы продолжают стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей», – приводят РИА Новости слова представителя Кремля.

Также Песков отметил, что Европа до сих пор настроена на продолжение конфликта на Украине и не готова к поиску мирных решений. Ответа, почему европейские элиты придерживаются этого курса даже во вред себе, а также позволили Киеву напрямую втянуть себя в конфликт с Россией, у Москвы нет. Однако избиратели в ЕС вряд ли продолжат голосовать за нынешних политиков. По словам Пескова, это очевидно уже сейчас.

Говоря о мирном урегулировании, пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Он выразил надежду, что нынешняя пауза временная.

Ранее Урсула фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже при отключении электричества в странах ЕС.