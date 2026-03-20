МИД России заявил послу Израиля протест

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Георгий Борисенко заявил послу Израиля в Москве Одесу Йосефу решительный протест из-за обстрела журналистов RT в Ливане.

Представитель министерства отдельно отметил необходимость провести тщательное расследование обстоятельств случившегося. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено сохраняющейся напряжённой военно-политической обстановке в ближневосточном регионе, — передает официальный сайт МИД.

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор его съемочной группы 19 марта получили ранения на юге страны. Журналисты получили медицинскую помощь в госпитале.

2 марта Армия обороны Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Макледа. Он был убит, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту предшествующей ночью.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы» по всей своей территории.