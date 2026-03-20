Кремль высказался о паузе в переговорах по Украине

Песков: Москва надеется, что пауза в переговорах по Украине временная
Москва надеется на то, что пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта носит временных характер.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта пауза, она временная, и мы надеемся на то, что она временная», — сказал он журналистам, отметив, что имеет в виду продолжение трёхстороннего формата переговоров.
Ранее представитель Кремля назвал ситуативной паузу в трёхсторонних переговорах по Украине.
Он также отмечал, что работа трёхсторонней группы России, США и Украины на паузе.