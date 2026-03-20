Посла Израиля вызвали в МИД РФ

Посол Израиля Одед Йосеф посетил министерство иностранных дел РФ, куда его вызвали в связи с ранением журналиста RT Стива Суини при израильском обстреле на юге Ливана. Об этом сообщили «Известия».

По данным газеты, дипломат провел в здании 45 минут.

«Йосеф сказал, что встреча прошла отлично», — отмечается в сообщении.

19 марта израильский самолет выпустил ракету по машине журналистов RT, когда они пересекали мост возле военной базы в Ливане, в результате чего получили ранения корреспондент Суини и его оператор. Пострадавших доставили в госпиталь. Медики вытащили из тела Суини шрапнель.

Позже RT опубликовал видеоролик, на котором записан момент удара Израиля по съемочной группе. Во время атаки журналист и оператор вели репортаж — на кадрах видно, как корреспондент успевает уклониться в последний момент, после чего снаряд падает и взрывается в нескольких метрах от них.