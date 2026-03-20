Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили в Крым после высказанной позиции по полуострову. К турецкому лидеру обратился председатель парламента республики Владимир Константинов после отказа Анкары признавать российский статус Крыма, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, Крым готов принять Эрдогана, чтобы тот убедился в выборе жителей, поделился подробностями парламентарий.

«Вряд ли Эрдоган увидит здесь что-то новое, но, если захочет, пусть приезжает», - заявил Константинов.

С другой стороны, с точки зрения российского политика, турецкому лидеру не сильно нужно убеждаться в выборе крымчан.

Константинов также назвал заявления Анкары «чистым политиканством», так как Турции известна реальная ситуация.

Ранее министерство иностранных дел Турции выпустило заявление с осуждением присоединения Крыма к Российской Федерации. Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что соответствующая позиция является провокационной.