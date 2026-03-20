Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы привлечь его к ответственности за преступления против народов РФ и Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат отметил, что Зеленский не становится военной целью и по другим причинам. Он напомнил, что де-юре глава киевского режима нелегитимен как президент Украины, но де-факто продолжает управлять остатками страны.

«Значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было», — объяснил парламентарий.

Картаполов добавил, что Россия также хочет показать всему миру, кого бывшая администрация США и действующие главы стран ЕС поддерживали. Он указал, что Белый дом уже открыто говорит о необходимости провести аудит использованных Зеленским средств. Европа пока к этому не готова, однако рано или поздно и они озаботятся этим вопросом.