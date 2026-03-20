Премьер Вьетнама прибудет с визитом в Россию
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посетит Россию с официальным визитом.
Об этом говорится в заявлении МИД республики.
«По приглашению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина премьер-министр... во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетит с официальным визитом Россию», - рассказали в ведомстве.
Визит запланирован на 22-25 марта. Ранее правительство РФ анонсировало переговоры Михаила Мишустина и Фам Минь Чиня в Москве 23 марта.