Россия ответила на обвинения Молдавии

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва отвергает необоснованные обвинения в свой адрес в связи с загрязнением реки Днестр.

Об этом он сообщил на заседании постсовета ОБСЕ.

«Предлагаем нашим молдавским коллегам вместо назначения виновной во всех своих невзгодах России сосредоточиться на объективном поиске их истинных причин», — сказал дипломат.

Полянский назвал ситуацию вокруг разлива нефтепродуктов «весьма запутанной». По его словам, масляные пятна впервые заметили 10 марта у населенного пункта Неславча. При этом попытки связать инцидент с ударами РФ по объектам Украины он назвал сомнительными.

Молдавские власти утверждают, что загрязнение произошло 7 марта в результате удара по объекту энергетики в украинском Новоднестровске. Полянский заявил, что с учетом скорости течения нефтепродукты достигли бы Молдавии за несколько часов, а не за трое суток. Он также отметил, что в молдавском сегменте интернета активно обсуждалась версия о ДТП с участием автоцистерны, однако эта информация исчезла из официальных источников. По мнению постпреда, Кишинев «не заинтересован в объективном расследовании и пытается политизировать ситуацию».