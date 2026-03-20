В Европе постепенно приходят к выводу, что невозможно вернуть новые регионы РФ Украине силовым путем, и именно с этим связано заявление президента Финляндии Александра Стубба. Такое мнение высказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Ранее президент Финляндии отметил, что Евросоюзу в нынешних условиях необходима «большая гибкость как во внешней, так и во внутренней политике», и допустил, что возможно, придется признать де-факто территориальные уступки со стороны Украины.

По мнению сенатора от ДНР Натальи Никоноровой, такое заявление является «характерным для европейской дипломатии маневром».

«А основная причина того, что такие заявления начинают звучать сейчас, видится в том, что Европа постепенно начинает понимать невозможность вернуть освобожденные российские регионы Украине силовым путем», - уверена сенатор.

Она отметила, что на фоне того, что территориальный вопрос давно решен и новые регионы являются неотъемлемой частью России, Стубб фактически предложил европейским элитам «публично продолжать говорить одно, а в практической плоскости делать другое».

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. А в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. Украина не признала итоги голосований.