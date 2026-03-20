Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что в Евросоюзе начали осознавать невозможность вернуть новые регионы России Украине силовым путем. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, на это указывает заявление президента Финляндии Александра Стубба, допустившего, что Европе и Финляндии, возможно, придется признать фактические территориальные изменения.

Никонорова расценила подобные высказывания как дипломатический шаг, направленный на внутреннюю аудиторию. По ее мнению, европейские страны пытаются сохранить прежнюю риторику, одновременно корректируя практические подходы.

Она отметила, что подобные сигналы начали появляться на фоне понимания ограниченности военных сценариев. При этом, по ее оценке, вопрос принадлежности территорий уже определен.

Сенатор также обратила внимание на форму и момент заявления финского лидера. По ее словам, речь идет о попытке совместить публичные заявления с иной линией поведения на практике.

Как подчеркнула Никонорова, в публичной плоскости европейские политики могут продолжать прежнюю риторику, однако фактические решения будут приниматься исходя из сложившейся ситуации.