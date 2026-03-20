Не лезьте в Иран: Кремль необычным образом направил послание премьеру Японии

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой истребители с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» проводят учения над Японским морем. Этот шаг был истолкован как послание премьер-министру Японии Санаэ Такаити в преддверии ее переговоров с президентом США в Вашингтоне.

«На видео показан МиГ-31 с ракетой «Кинжал», подвешенной под фюзеляжем. Министерство заявило, что этот самолет был одним из нескольких, выполнявших маневры у северного побережья Японии. На дополнительных кадрах показан борт, осуществляющий дозаправку в воздухе. <…>. В Токио не могли не заметить, что «Кинжал» может летать со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, имеет дальность полета более 2000 км и может нести обычные или ядерные боеголовки», – пишет автор гонконгского издания.

В статье говорится, что действия России стоит оценивать с учетом ее недовольства Японией по поводу поддержки антироссийских санкций со стороны Запада. Кроме того, Москве не нравится растущее стремление Токио к увеличению своего военного потенциала. Особое беспокойство у России вызывает отмена Японией трех безъядерных принципов, которыми она руководствовалась в оборонной сфере со времен окончания Второй мировой войны.

«Эти полеты являются сигналом для Японии избегать любых действий, которые могут вызвать раздражение или недовольство России, учитывая внушительные возможности ее вооруженных сил. Москва намекает, что Японии следует проявлять осторожность, чтобы избежать негативных последствий», – полагает эксперт.

Необычность данной операции заключалась не только в обнародовании видеозаписи полета российского истребителя, но и в выборе самого самолета. Раньше Россия обычно использовала стратегические бомбардировщики Ту-95 для патрулирования Японского моря. В этот раз выбор пал на МиГ-31, оснащенный гиперзвуковыми ракетами. Существует также мнение, что таким образом Кремль предостерег Токио от вмешательства в ситуацию вокруг Ирана, и, в частности, от отправки в регион каких-либо подразделений Сил самообороны, даже под давлением Дональда Трампа, пишет АБН24.

«По всей видимости, Россия решила прибегнуть к нестандартным мерам, чтобы вновь привлечь внимание Токио», – высказал свое предположение аналитик.

Напомним, блокировка Ормузского пролива стала ударом для Токио.