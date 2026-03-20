В Кремле высказались по поводу участия России в «Совете мира»

Москва пока не приняла решение, будет ли участвовать в «Совете мира», организованном США. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — заявил он.

В феврале Песков сообщил, что вопрос об участии России в «Совете мира» не обсуждался.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок.

