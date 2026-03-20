Россия могла стать частью НАТО: экс-генсек вспомнил необычный вопрос Путина

Шотландский политик Джордж Робертсон занимал пост генерального секретаря НАТО с 1999 по 2003 год, и за это время несколько раз встречался с российским президентом. Как отметили польские журналисты, бывший генсек НАТО недавно поделился воспоминаниями о переговорах с Путиным и вспомнил, как однажды российский лидер задал ему неожиданный вопрос. Об этом сообщает издание Fakt.

«Путин хотел вступить в НАТО? Он задал неожиданный вопрос», – пишут авторы польского издания.

Джордж Робертсон в беседе с журналистами вспомнил, что в начале 2000-х годов у него был необычный разговор с президентом России. В то время сотрудничество между Западом и Москвой было активным, и существовала возможность сближения сторон. На этом фоне Владимир Путин якобы спросил, когда Россия получит приглашение вступить в альянс.

По словам Робертсона, вопрос политика оказался для него неожиданным. Он ответил, что подобные приглашения не соответствуют стандартной процедуре НАТО.

«Я сказал ему, что мы не приглашаем страны вступать в НАТО. Они сами подают заявки на членство», – сообщил Джордж Робертсон.

Бывший генсек отметил, что вступление РФ в альянс могло бы существенно изменить ход дальнейших событий. Однако в итоге Россия и НАТО пошли разными путями.

