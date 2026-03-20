Заблокировав 20-й пакет антироссийских санкций и отказавшись передавать Киеву пакет помощи, Венгрия и Словакия нанесли удар по Брюсселю. На это в своем Telegram-канале указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это прямой удар по бюрократической верхушке Брюсселя и диктаторским замашкам [главы Ерокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, безапелляционно утверждавшей, что "так или иначе Киев деньги получит», — отметил он.

По его мнению, русофобские политики в ЕС сделали заведомо проигрышную ставку на поражение РФ.

«Неудивительно, что отстаивающие суверенитет своих стран [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо и [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан не хотят участвовать в драмеди брюссельских чинуш», — резюмировал законотворец.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, Будапешт требует от Киева гарантий, что Украина не создаст помех в будущем.