Дмитриев заявил, что для фон дер Ляйен «наступает зима»

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «наступает зима». По его словам, связанные с ее решениями в энергетике риски начинают проявляться на практике, передает РИА Новости.

«Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью», — написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Комментарий был опубликован на фоне продолжающихся дискуссий в ЕС о ценах на энергоносители, промышленной политике и последствиях курса Еврокомиссии. В последние месяцы в Брюсселе и столицах стран союза усилилась критика в адрес главы ЕК из-за ее подхода к управлению и внешнеполитическим заявлениям.

Как ранее писал Euractiv, у части стран ЕС растет раздражение стилем руководства фон дер Ляйен. Источники издания среди европейских дипломатов связали это, в частности, с ее действиями по международной повестке и попытками играть более самостоятельную роль во внешней политике союза.