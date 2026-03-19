МИД России обратился с призывом к США и Израилю

Урегулирование конфликта вокруг Ирана требует незамедлительного отказа США и Израиля от продолжения операции против Исламской Республики, пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

В МИД отметили, что Москва серьезно обеспокоена продолжением вооружённой конфронтации в зоне Персидского залива и рисками развития ситуации по эскалационному сценарию.

В ведомстве заметили, что растёт масштаб ущерба, причиняемого энергетической и другой жизненно важной инфраструктуре в Иране и соседних арабских государств.

«Призываем к скорейшему прекращению боевых действий, ставших результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД уточнили, что Россия наряду с Китаем, Турцией готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами.

Кроме того, Москва выступает за необходимость создания условий для сосуществования в мире, безопасности и атмосфере добрососедства дружественных РФ арабских стран и Ирана.

«Первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры», — пояснили в ведомстве.

Москва готова и впредь оказывать конструктивное содействие в урегулировании конфликта и устранении имеющихся противоречий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами, резюмировали в МИД.