В МИД РФ прокомментировали слова Хегсета о «доминировании в космосе»

Планы США по размещению вооружений в космосе начинают обретать очертания, действия Вашингтона не должны оставаться без реакции мирового сообщества, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что США обязаны доминировать в гонке космических вооружений. Он добавил, что его не интересует паритет в космосе с другими державами, Соединенные Штаты должны превосходить на орбите Земли все остальные державы вместе взятые.

«Политика США в области освоения космоса и космической безопасности приобретает все более агрессивный характер. Официальные лица в Вашингтоне открыто заявляют об амбициях обеспечить силовое доминирование в околоземном пространстве», — заметила Захарова.

По ее словам, налицо настрой американцев на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок.

«Доминирование в космосе рассматривается ими в качестве гарантии достижения преимущества в любом конфликте и над любым потенциальным противником. Планы США на размещение оружейных систем в космосе начинают обретать реальные очертания», — уточнила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что действия Соединенных Штатов не должны оставаться без реакции со стороны международного сообщества.

Вместе с тем, пояснила дипломат, в вопросе сохранения космоса мирным и свободным от оружия и конфликтов «точка невозврата» еще не пройдена.