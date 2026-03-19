В МИД РФ прокомментировали слова Хегсета о «доминировании в космосе»

Илья Родин

Планы США по размещению вооружений в космосе начинают обретать очертания, действия Вашингтона не должны оставаться без реакции мирового сообщества, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

© РИА Новости

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что США обязаны доминировать в гонке космических вооружений. Он добавил, что его не интересует паритет в космосе с другими державами, Соединенные Штаты должны превосходить на орбите Земли все остальные державы вместе взятые.

«Политика США в области освоения космоса и космической безопасности приобретает все более агрессивный характер. Официальные лица в Вашингтоне открыто заявляют об амбициях обеспечить силовое доминирование в околоземном пространстве», — заметила Захарова.

По ее словам, налицо настрой американцев на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок.

«Доминирование в космосе рассматривается ими в качестве гарантии достижения преимущества в любом конфликте и над любым потенциальным противником. Планы США на размещение оружейных систем в космосе начинают обретать реальные очертания», — уточнила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что действия Соединенных Штатов не должны оставаться без реакции со стороны международного сообщества.

Вместе с тем, пояснила дипломат, в вопросе сохранения космоса мирным и свободным от оружия и конфликтов «точка невозврата» еще не пройдена.