Посол назвал ответственных за подрыв сотрудничества России с Казахстаном

Удары Киева дронами и ракетами по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) подрывают сотрудничество России с Казахстаном. Об этом заявил посол России в республике Алексей Бородавкин, передает РИА Новости.

«Атаки на объекты энергетической инфраструктуры, а именно на нефтепроводы КТК и танкеры, перевозящие казахстанскую нефть из Новороссийска, очевидно, направлены не только на подрыв экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном», — заявил дипломат.

Он добавил, что, кроме того, такие удары наносят ущерб казахстанской экономике.

В декабре 2025 года министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с украинской стороной атаки дронов Вооруженных сил Украины на КТК, используемый для транзита нефти из республики через территорию России. Тогда выносной причал объекта получил повреждения, которые не позволяют его дальше использовать.