В Кремле прокомментировали атаку на сотрудников российского телеканала в Ливане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку Израиля на сотрудников российского телеканала Russia Today (RT) журналистов Стива Суини и его оператора на юге Ливана. Его слова передает RT в Telegram.

Официальный представитель Кремля назвал произошедшее недопустимым.

«Очень многие журналисты становятся жертвами, не дай Бог, получают ранения в ходе своей журналистской деятельности», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на атаку сотрудников RT. Она отметила, что не считает случившееся случайностью.

До этого корреспондент RT Али Рида раскрыл подробности атаки. Он заявил, что Израиль намеренно атаковал сотрудников телеканала.

19 марта стало известно, что Суини и его оператор получили ранения из-за атаки Израиля на Ливан. Уточнялось, что израильский самолет выпустил ракеты по машине, на которой ехали журналисты. Их отправили в больницы.