В МИД предостерегли США о последствиях вооружённых конфликтов в космосе

В МИД России предостерегли США о последствиях вооружённых конфликтов в космосе на фоне заявлений Вашингтона об амбициях обеспечить силовое доминирование в околоземном пространстве.

«Американцами игнорируется очевидное: любой вооружённый конфликт на орбите будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех без исключения государств», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты активно ведут работу по размещению оружия в космосе.