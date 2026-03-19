Медведев жестко высказался о Зеленском

Владимир Зеленский никогда не будет законной стороной переговоров для Москвы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Политик предположил, что украинский лидер попытается продлить своё существование, «вопреки законам биологии, добра и зла», надеется провести выборы на Украине, вернуть себе легитимный статус.

Вместе с тем, подчеркнул Медведев, Зеленский «никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции».

Медведев: спокойствие не наступит, пока не будет демонтирован киевский режим

Зампред Совбеза напомнил, что Гитлер не мог быть участником переговоров, потому что он был Гитлером. В связи с этим, акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.

«Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом», — отметил Медведев.

Политик констатировал, что раскрыл позицию Москвы с тем, чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с Зеленским.