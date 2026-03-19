Путин заявил о росте коррупции в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России выросло число коррупционных преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. По его словам, в 2025 году оно увеличилось на 12,3%
«Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%», — заявил он.
Ранее Путин заявил, что должностное положение, статус и прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона.