Путин заявил о росте коррупции в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России выросло число коррупционных преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. По его словам, в 2025 году оно увеличилось на 12,3%

«Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что должностное положение, статус и прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона.