Путин: ничто не может служить оправданием нарушения закона

Должностное положение, статус и прежние заслуги не могут быть оправданием нарушения закона, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства сделал ряд заявлений по внутренней повестке в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

«Хочу подчеркнуть, ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан», — разъяснил Путин.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2025 года силовики задержали и арестовали двух бывших глав регионов (Алексея Смирнова и Максима Егорова), а также два десятка вице-губернаторов, мэров и заместителей мэров. Общее количество задержанных высших чиновников и депутатов составило порядка 100 человек.

Самые громкие дела были связаны с коррупцией при строительстве защитных сооружений в Курской и Белгородской областях на границе с Украиной.