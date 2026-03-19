Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетный удар на юге Ливана, в результате которого пострадали корреспондент RT Стив Суини и его оператор.

По ее мнению, инцидент не является случайным, особенно на фоне гибели около 200 журналистов в Газе за последние месяцы.

В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что ракета попала не по военному объекту, а в место, где журналисты снимали репортаж. Она пожелала пострадавшим сотрудникам RT скорейшего выздоровления и выразила надежду на реакцию со стороны международных организаций.

Напомним, глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор были ранены в результате авиаудара, когда их автомобиль пересекал мост рядом с военной базой.

В четверг израильская авиация нанесла удары по югу Ливана.