Захарова сообщила об отражении атак ВСУ на газопроводы

ВСУ 17–19 марта атаковали связанную с газопроводами «Турецкий» и «Голубой» потоки инфраструктуру, атаки были отражены, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова заявила, что ВСУ в период с 17 по 19 марта предприняли атаки на объекты, связанные с газопроводами «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщает ТАСС.

По ее словам, целью атак стали критически важные объекты международной энергетической инфраструктуры, обеспечивающие экспорт газа.

Захарова заявила: «По сообщению ПАО «Газпром», зафиксированы попытки ударов беспилотников по трем компрессорным станциям. Наибольшее количество дронов – 22 единицы – было использовано против станции «Русская».

По её информации, по станциям «Казачья» и «Береговая» были применены три и один беспилотник соответственно. Она подчеркнула, что благодаря скоординированным действиям Минобороны России и мобильных оперативных групп все попытки атак были нейтрализованы. Повреждений или простоев в работе перечисленных объектов допущено не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» сообщил об отражении атак беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в период с 17 по 19 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал наращивание украинской стороной интенсивности ударов по береговым компрессорным станциям. В начале месяца станция «Русская» в Краснодарском крае уже подвергалась атаке средствами воздушного нападения.