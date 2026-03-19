В Совфеде объяснили паузу в переговорах по Украине

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены в том числе из-за неприемлемого поведения Киева. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что объяснение приостановки переговоров лежит «на поверхности» в связи с войной на Ближнем Востоке, куда американцы переключили свое внимание.

«Украина ведет себя совершенно безобразно, она дает понять, что не собирается следовать никаким рекомендациям Вашингтона», — добавил Джабаров.

Он предположил, что у президента США Дональда Трампа сейчас нет эффективных инструментов воздействия на Киев. В связи с этим Россия продолжит спецоперацию.

«Я надеюсь, что когда Украина опомнится и поймет, что надо не воевать против мирных граждан, а думать о настоящем мире, тогда мы готовы сесть за стол переговоров. Так, как поступает Зеленский, это совершенно не вписывается в мирный процесс. Он ведет себя как лютый враг России, неонацист», — заключил сенатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной временно приостановлены. Несмотря на это Москва продолжит взаимодействие с Киевом по вопросам обмена пленными и останками погибших.