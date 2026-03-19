Захарова назвала экс-премьера Британии адским лицемером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала адским лицемером бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора, который заявил об отсутствии законного основания для американской операции против Ирана, но при этом называвшего "восстановлением нормальной жизни" незаконное вторжение Великобритании в Ирак в 2003 году.

Мейджор, критикуя агрессию США и Израиля против Тегерана, «будет доказывать, что "никогда такого не было?"», написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Нет уж», - не согласна Захарова.

Тут, по ее мнению, больше подходит «сакраментальное "и вот опять"».

«Какие же адские лицемеры», - заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила в этой связи, что для обоснования операции западных стран в Ираке не было принято ни одной резолюции Совбеза ООН, а все доказательства о якобы наличии оружия массового поражения у Багдада сводились к словам бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который продемонстрировал с трибуны ООН пробирку с неким белым порошком.