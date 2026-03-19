В России объяснили приостановку переговоров с США и Украиной

Работа трехсторонней группы Россия-США-Украина поставлена на паузу из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с участием России, Украины и США пока что приостановлен. Он уточнил, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы России и США.

В Кремле рассказали о трехсторонних переговорах с участием США и Украины

«Работа приостановлена в связи с осложнившейся для США ситуацией на Ближнем Востоке и загруженностью администрации президента решением этих вопросов. Встреча отложена, я думаю, не на долгое время. Надо определиться с местом встречи, где это будет проходить и кто будет там присутствовать, особое значение будет иметь безопасность», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также добавил, что, несмотря на приостановку работы трехсторонней группы, контакты между российской и американской стороной продолжаются по специальным каналам.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине. При этом она не стала уточнять, ведутся ли переговоры в настоящее время.