Глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев написал в своем аккаунте в соцсети X, что заявления президента США Дональда Трампа об ударах по газовым объектам Ирана являются переломным моментом.

«Переломный момент», — написал Дмитриев, прокомментировав слова Трампа о возможном ударе по месторождению «Южный Парс» с такой силой, «какую Иран никогда не видел».

Дмитриев обратился к США с одним призывом

19 марта Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Вашингтон ничего не знал о планах Израиля атаковать нефтяное месторождение «Южный Парс». Он добавил, что Израиль больше не будет атаковать «Южный Парс», однако Вашингтон может сделать это самостоятельно в случае атаки Ирана по Катару. В таком случае Соединенные Штаты «с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение «Южный Парс» с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал».

Накануне иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщала, что Ирана намерен в скором времени атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.