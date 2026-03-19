Украине предрекли забвение после победы России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что европейские политики не намерены участвовать в восстановлении Украины. Его слова приводит ТАСС.

Картаполов подчеркнул, что Европа забудет про Украину за несколько часов до победы России.

«Как только Россия победит, про Украину забудут сразу, в течение нескольких часов. Для них это отыгранный актив. Они все, что можно было оттуда вытащить, по большому счету уже вытащили», — отметил он.

Ранее Картаполов заявил, что к противникам России уже пришло осознание своего проигрыша. По его мнению, проиграла не столько Украина, сколько стоящие за ней силы объединенной Европы.