В Кремле высказались о продолжении переговоров по Украине

Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как только будет возможность и как только будут согласованы графики всех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее рассказал, что работа трехсторонней группы Россия — США — Украина была поставлена на паузу из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.